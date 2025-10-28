Infortunio di Romelu Lukaku, arriva una decisione a sorpresa del Napoli

Alla luce delle ultime notizie arrivate dall’infermeria, il Napoli si troverà costretto a rinunciare a due pedine fondamentali per diversi mesi. Alex Meret e Kevin De Bruyne, infatti, entrambi alle prese con problemi fisici di lunga durata, sono stati ufficialmente esclusi dall’elenco UEFA. Una decisione inevitabile per lo staff tecnico e medico azzurro, che ha dovuto prendere atto delle condizioni dei due giocatori, ancora lontani dal pieno recupero.

La normativa UEFA consente ai club di apportare modifiche alla lista in caso di infortuni prolungati, e il Napoli ha deciso di sfruttare questa opportunità per non trovarsi scoperto per le prossime cinque partite del girone di Champions League. In questo modo, la squadra potrà contare su un organico completo e competitivo anche in una fase della stagione particolarmente delicata.

Al posto dei due indisponibili, il club partenopeo ha scelto di inserire Nikita Contini e Romelu Lukaku. Contini, cresciuto nel vivaio azzurro, vestirà i panni di secondo portiere, mentre il giovane Ferrante sarà promosso come terza scelta tra i pali. Una mossa dettata dalla necessità di garantire continuità e stabilità nel reparto difensivo, in attesa del ritorno di Meret.

Più sorprendente, ma al tempo stesso entusiasmante, l’inserimento di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, reduce da un infortunio muscolare, ha bruciato le tappe del recupero e potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte prima di Natale. Il suo rientro rappresenta un’arma in più per un Napoli che vuole rilanciarsi anche in campo internazionale.

Considerando che Lukaku dovrebbe tornare a disposizione a metà dicembre in occasione della Supercoppa Italiana, è difficile pensare a un recupero del belga già il 10 dicembre allo Estádio da Luz contro il Benfica, ma certamente sarà arruolabile per le ultime due gare di gennaio: fuori casa contro il Copenaghen e per l’ultima al Maradona contro il Chelsea.