Infortunio Giovanni Di Lorenzo, le condizioni del difensore del Napoli

Durante la sfida contro la Fiorentina, in casa Napoli è scattato l’allarme per l’infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo tra la preoccupazione generale. Il capitano azzurro si è fermato in seguito a un movimento innaturale del ginocchio, accasciandosi immediatamente sul terreno di gioco e richiamando l’intervento urgente dello staff medico.

Le prime sensazioni non sono incoraggianti: si teme infatti un problema serio al ginocchio, che potrebbe costringere il terzino a uno stop piuttosto lungo. Di Lorenzo non è riuscito a rialzarsi ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, tra gli applausi del pubblico, per poi essere scortato direttamente in ambulanza per i primi accertamenti del caso.

Un episodio che ha inevitabilmente scosso la squadra e l’ambiente azzurro, considerando l’importanza del giocatore sia dal punto di vista tecnico che carismatico. Di Lorenzo rappresenta infatti un punto fermo nello scacchiere del Napoli, oltre a essere una guida per il gruppo dentro e fuori dal campo.

Al momento, tuttavia, non ci sono comunicazioni ufficiali sulle reali condizioni del capitano. Solo nelle prossime ore, dopo gli esami strumentali, si avrà un quadro più chiaro sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero. In casa Napoli si incrociano le dita, nella speranza che gli accertamenti possano ridimensionare uno scenario che, al momento, appare particolarmente preoccupante.