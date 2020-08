Infortunio Insigne, SKY: “Forte botta all’osso, le condizioni dell’attaccante”

Il Napoli ha deciso di concludere il campionato di calcio italiano nel migliore dei modi con una vittoria. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto contro una Lazio in lotta per il secondo posto ed ora, nella testa degli azzurri, vi è solo il Barcellona di Lionel Messi.

A preoccupare i tifosi, però, vi è l’uscita dal campo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, infatti, dopo una bella azione, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio. Al termine della partita, l’allenatore Rino Gattuso ha così riferito: “Ho parlato con Lorenzo, è un po’ preoccupato, ha sentito un fastidio all’adduttore ed entro 48 ore faranno l’ecografia e vedremo se sarà della gara o no”.

“Dobbiamo pensare a giocare da squadra con la consapevolezza che possiamo giocarcela. Dobbiamo arrivare con la testa libera“.

Proprio negli ultimi minuti, è arrivato un aggiornamento importante sulle condizioni del capitano partenopeo.

Secondo quanto evidenziato da SKY, infatti, l’ultima diagnosi sarebbe abbastanza confortante. Dovrebbe trattarsi, infatti, solo di una forte botta all’osso vicino all’adduttore, con quest’ultimo che non dovrebbe essere coinvolto. In caso, una conferma arriverà domani dalla risonanza magnetica. Solo domani, quindi, sapremo se Insigne sarà in campo nella partita più importante della stagione in Spagna.