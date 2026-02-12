Infortunio Kevin De Bruyne, noti i tempi di recupero: il centrocampista ritornerà in campo a inizio maggio?

Kevin De Bruyne potrebbe rivedere il campo soltanto ad aprile, una finestra temporale che lo riporterebbe disponibile per il finale di stagione del Napoli e per l’avvicinamento al Mondiale con il Belgio. Il lungo stop nasce dall’infortunio del 25 ottobre, che ha interrotto bruscamente la sua continuità. Da quel momento il centrocampista è sparito dal rettangolo di gioco, limitandosi a presenze pubbliche lontano dal campo. Il problema al flessore della coscia destra ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto, aprendo una fase di riabilitazione delicata.

Secondo le prime stime mediche, il reintegro tra fine febbraio e inizio marzo appariva possibile. Tuttavia diversi osservatori considerano quella tabella di marcia piuttosto ottimistica. La priorità resta evitare ricadute, gestendo ogni passaggio con estrema cautela.

Prima del rientro effettivo, De Bruyne dovrà completare un lavoro mirato di rieducazione atletica a Castel Volturno. Il percorso ricalca quello seguito da Romelu Lukaku, esempio recente di gestione prudente. L’obiettivo è ricostruire resistenza e fiducia attraverso carichi progressivi. Solo dopo questa fase potrà tornare ad allenarsi con continuità insieme al gruppo.

Il traguardo realistico diventa quindi il ritorno in gara dopo la sosta di marzo, cioè a inizio primavera. Molto dipenderà dalle sensazioni fisiche del giocatore e dalla risposta muscolare agli allenamenti. Lo staff tecnico valuterà un impiego graduale, con minutaggi controllati. In pratica, resterebbero appena sei o sette settimane di partite prima della Coppa del Mondo. Considerando il recupero totale ad inizio aprile, è facile aspettarsi che Conte lo possa iniziare ad utilizzare tra fine aprile e inizio mese di maggio, quando ormai il campionato è quasi giunto a conclusione.