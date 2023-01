Infortunio Kim, Spalletti rassicura ma la presenza con la Juventus non è ancora certa

Al termine del primo tempo, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha deciso di sostituire il difensore Kim. Subito c’è stata apprensione da parte dei tifosi, i quali avevano pensato ad un possibile infortunio.

Al termine della partita, ci ha pensato Luciano Spalletti a rassicurare tutti: “Aveva affaticamento muscolare, era a rischio. Abbiamo deciso di cambiarlo per non andare incontro ad un infortunio che sarebbe stato penalizzante per noi. Ci sta che ancora non ci siano i 90 minuti, bisogna far così“.

Ad oggi Kim dovrebbe essere regolarmente in campo per la partita di venerdì contro la Juventus. La decisione, però, sarà presa nei prossimi giorni dopo una valutazione più approfondita che ci sarà nella giornata di martedì.

Al momento, infatti, non è possibile capire il tipo di affaticamento muscolare del difensore e quanto tempo occorra per recuperare al 100%.

In ogni caso, per un possibile forfait del coreano, Luciano Spalletti ha già a disposizione una valido sostituto.