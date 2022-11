Infortunio Kvaratskhelia, fuori con l’Empoli

Il Napoli di Spalletti non si ferma, dopo aver portato a casa la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta l’obiettivo è conquistare i tre punti contro l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Tra i grandi assenti nei due match c’è il georgiano Kvaratskhelia. L’attaccante, infatti, è stato costretto allo stop a causa di un problema fisico, una lombalgia acuta. L’infortunio, comunque, sembra non preoccupare particolarmente lo staff medico che ne aveva previsto il rientro già contro l’Empoli.

Kvara, però, sembra che sarà fuori anche oggi in quanto Spalletti ha deciso di non forzarlo in modo da recuperarlo completamente nell’ultima sfida di Serie A contro l’Udinese prima della sosta per i Mondiali.

L’indiscrezione arriva dai microfoni di SkySport: “Kvaratskhelia salta anche la partita contro l’Empoli. Il georgiano sta meglio ma ha saltato l’allenamento. L’obiettivo è non forzare e recuperarlo per la gara contro l’Udinese“.

Kvara, quindi, non è tra i titolari convocati contro l’Empoli ma sarà comunque a disposizione in panchina per subentrare in caso di necessità.