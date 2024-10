Infortunio Lobotka, Il Mattino: “Problema al flessore non può essere preso sotto gamba: salta anche il Milan”

Non un semplice problema per Stanislav Lobotka. Il centrocampista della SSC Napoli, fa sapere l’edizione odierna de Il Mattino, ha rimediato un infortunio da non prendere sottogamba e che lo costringerà a restare fuori dai piani di Antonio Conte per un periodo più lungo del previsto.

“Non solo domani. Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà a Gilmour visto che il problema al flessore di Lobotka non è una cosa che può essere presa sotto gamba“, scrive il noto quotidiano campano.

Lobotka, quindi, non solo salterà la trasferta di Empoli e la partita in casa contro il Lecce, ma resterà fuori anche per il big match di San Siro contro il Milan di Fonseca. Per Antonio Conte, tuttavia, nessun problema, dal momento che prenderà il posto del centrocampista partenopeo il nuovo arrivato Billy Gilmour.

INFORTUNIO STANISLAV LOBOTKA E LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO CONTE NELLA CONFERENZA STAMPA PRE-EMPOLI: “SARA’ L’OCCASIONE PER VEDERE GILMOUR, LO STAVO PENALIZZANDO”

Queste le dichiarazioni di Conte: “La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti, al tempo stesso sarà l’occasione per vedere Gilmour, l’ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti”.

“Siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c’è sicuramente uno forte, dispiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie”.