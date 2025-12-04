Infortunio Lobotka, stabiliti i tempi di recupero dopo lo stop nel riscaldamento della partita contro il Cagliari

Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, fermatosi per un infortunio muscolare accusato durante la rifinitura che precedeva la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Lo slovacco non ha preso parte al match e gli esami successivi hanno confermato la necessità di uno stop immediato.

Lobotka salterà le prossime due partite (forse tre), due appuntamenti cruciali per la stagione azzurra: la sfida di campionato contro la Juventus, sempre carica di rivalità e importanza, e la decisiva gara di Champions League contro il Benfica, in cui il Napoli si gioca un pezzo fondamentale del suo percorso europeo.

L’assenza del regista rappresenta un problema non da poco per Antonio Conte, che considera Lobotka un elemento imprescindibile per equilibrio, costruzione del gioco e tempi di manovra. Il tecnico sarà costretto a ridisegnare il centrocampo, affidandosi probabilmente ad Elmas.

Il Napoli spera di recuperare il suo faro il prima possibile, ma la priorità sarà evitare ricadute: Lobotka rientrerà soltanto quando avrà recuperato al 100%. Nel frattempo, la squadra azzurra dovrà stringere i denti e dimostrare di saper reagire anche nelle difficoltà.