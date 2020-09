Infortunio Lorenzo Insigne, i tempi di recupero: salta la Juventus

Ieri il Napoli in campo è stato davvero spettacolare. La squadra di Rino Gattuso ha letteralmente surclassato il Genoa, con i ragazzi di Maran che hanno incassato ben sei gol dagli azzurri, con Lozano che ha messo a segno una doppietta.

Nota negativa della gara è stato l’infortunio di Lorenzo Insigne. Al minuto 21, infatti, l’attaccante azzurro ha fatto uno scatto improvviso per recuperare da un errore da lui commesso in mezzo al campo.

Durante lo scatto, però, si procura un infortunio. Il suo volto sembra subito molto dolorante, procurandosi uno stiramento all’adduttore sinistro.

L’attaccante azzurro resterà fermo quasi un mese, saltando quindi non solo la partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma anche la Nazionale italiana.

Una brutta botta, quindi, per il Napoli. Per sostituire l’attaccante, Rino Gattuso ha in mente di confermare ancora una volta Elif Elmas. Il giovane calciatore azzurro, infatti, ha offerto una buona prova contro il Genoa riuscendo anche a mettere la palla in rete con un bel tiro a giro.