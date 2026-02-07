Infortunio McTominay, le condizioni del centrocampista del Napoli

Durante la sfida contro il Genoa, il Napoli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo problema fisico della stagione. Scott McTominay è stato infatti costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo, a causa di una botta al gluteo rimediata in uno scontro di gioco. Un’uscita forzata che ha immediatamente acceso un campanello d’allarme nello staff tecnico azzurro.

A preoccupare maggiormente, però, non è tanto il colpo subito a Marassi quanto il dolore persistente con cui il centrocampista scozzese convive ormai da diverse settimane. McTominay ha continuato a stringere i denti, scendendo in campo nonostante il fastidio, ma il rischio di un peggioramento ha spinto lo staff medico e Conte a non correre ulteriori rischi.

Al termine della partita, Antonio Conte non ha nascosto un certo grado di preoccupazione nelle sue dichiarazioni. Il tecnico ha ammesso che le condizioni del centrocampista saranno valutate giorno per giorno. Nonostante ciò, filtra un cauto ottimismo in casa Napoli. Conte spera di recuperare McTominay già per la prossima sfida contro il Como.

“McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione”.