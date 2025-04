Infortunio McTominay, c’è preoccupazione in casa Napoli

Dopo la trasferta di Bologna, c’è ansia in casa Napoli per le condizioni di Scott McTominay. Dopo un’ottima prestazione, lo scozzese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti finali, lasciando spazio quindi all’altro scozzese, Gilmour.

La preoccupazione è che ora l’ex Manchester United sarà costretto a saltare l’ultima parte di campionato, quella forse decisiva per provare a togliere lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi.

Il giornale Il Mattino parla di un doppio problema alla caviglia e al bacino rimediato dopo un contrasto di gioco con Odgaard. A far un po’ di chiarezza ci ha pensato poi Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte che, squalificato, ha seguito la sfida in tribuna: “Ha preso una botta alla coscia e una al fianco. E’ uscito perché non poteva correre per via del forte dolore”.

Una brutta notizia quindi per mister Conte che spera di non dover rinunciare al suo numero 8, uno dei migliori centrocampisti del Napoli e della serie A. Nelle prossime ore se ne saprà di più.