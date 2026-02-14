Infortunio McTominay, preoccupazione per il calciatore? Dalla SSC Napoli non trapelano informazioni

L’infortunio di Scott McTominay continua a far discutere dopo il problema accusato una settimana fa contro il Genoa. Il centrocampista ha riportato un fastidio che non si è ancora completamente riassorbito. Nei giorni successivi ha provato a incrementare i carichi, ma il dolore è rimasto presente. Questo ha spinto lo staff medico a rallentare il programma di recupero. Per questo motivo il giocatore salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma.

La scelta nasce da una valutazione prudenziale legata alle condizioni fisiche attuali. Forzare il rientro potrebbe aggravare la situazione e allungare ulteriormente lo stop. La priorità è evitare ricadute che comprometterebbero la continuità stagionale.

Dalla SSC Napoli trapelano poche informazioni ufficiali sulle condizioni dei calciatori indisponibili. Questa riservatezza rende difficile stimare tempi certi di recupero. Lo staff sanitario starebbe monitorando quotidianamente le sensazioni del centrocampista. L’obiettivo è riportarlo in campo solo quando sarà completamente libero dal dolore.

La preoccupazione principale riguarda ora la gara successiva contro l’Atalanta. Se il fastidio dovesse persistere, anche quella partita potrebbe essere a rischio. Tutto dipenderà dall’evoluzione clinica nei prossimi giorni. Il club preferisce gestire la situazione con cautela per preservare il giocatore nel lungo periodo.