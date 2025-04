Infortunio Neres e il sostituto fino al termine della stagione: da Raspadori e Okafor passando per Hasa

Il fallimento del mercato di gennaio, in casa Napoli, potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea? È quello di cui si è discusso su Twitch nella puntata di Controcalcio di qualche settimana fa. Sono intervenuti tra i vari, Marco Giordano, Marcello Chirico e Fabio Bergomi.

Quest’ultimo, in particolare, ha azzardato un addio del mister partenopeo al termine della stagione: “Antonio Conte se ne va al 100% a giugno”, ha dichiarato. Mentre Giordano non era d’accordo con Bergomi, Chirico era dalla parte dalla sua parte: “Mi duole dirlo ma Bergomi ha ragione. Soprattutto se non dovesse vincere lo Scudetto”.

MERCATO DELUDENTE A GENNAIO, IL NAPOLI NON HA UN VERO SOSTITUTO DI DAVID NERES. HASA POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE ADATTA PREFERENDOLO ADDIRITTURA AD OKAFOR?

Sarà difficile vedere Hasa in campo, anche perché Raspadori e Ngonge sono da mesi sotto la direzione di Antonio Conte. L’ex Juventus non sembra essere tra i preferiti del mister ed è bene sottolineare che anche a Lecce non ha avuto modo di mettersi in mostra. Probabilmente, Aurelio De Laurentiis, sicuramente si starà chiedendo il motivo del suo acquisto. Perché acquistare calciatore che poi non vengono utilizzati?

Sicuramente la scelta preferita da Conte è Raspadori. Il vero sostituto di Neres è Okafor ma il calciatore non è mai stato preso in considerazione da parte dell’allenatore partenopeo.