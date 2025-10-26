Infortunio Neres, nulla di grave: salterà solo la partita contro il Lecce

Paura e apprensione durante Napoli-Inter, quando David Neres è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema fisico. L’ala brasiliana, tra i più in forma, ha lasciato il terreno di gioco visibilmente contrariato, facendo temere un infortunio non di poco conto.

Le prime sensazioni non erano affatto positive: si temeva uno stop, magari un nuovo guaio muscolare destinato a tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. Invece l’infortunio è di entità lieve, e non comporterà una lunga assenza.

Secondo quanto trapela dall’ambiente partenopeo, Neres salterà soltanto la gara contro il Lecce, in programma martedì, per poi tornare regolarmente a disposizione di Antonio Conte nel weekend successivo. Una notizia che ridà fiducia al tecnico e all’intero gruppo, in un momento in cui la squadra ha bisogno di tutti i suoi uomini.

Conte tirerà quindi un sospiro di sollievo: il brasiliano resterà ai box per pochi giorni, pronto a rientrare subito. Neres, ancora una volta, ha dimostrato carattere e voglia di non fermarsi, pronto a tornare protagonista nel prosieguo della stagione.