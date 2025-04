Infortunio Neres, rientro previsto poco prima della conclusione del campionato di Serie A

Brutte notizie per il Napoli sul fronte degli infortuni. David Neres salterà certamente le prossime tre partite di campionato che vedrà impegnata la sua squadra nella volata finale a causa di una lesione al muscolo soleo che si è rivelata più seria del previsto.

L’esterno offensivo brasiliano, ex Ajax, era già da tempo ai margini per problemi fisici, ma gli ultimi accertamenti hanno confermato l’impossibilità di un rientro a breve termine. Questa notizia rappresenta una grave perdita per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più creativi in fase offensiva proprio quando ormai mancano 5 partite.

DAVID NERES SALTA SICURAMENTE LE PROSSIME TRE PARTITE: RIENTRO PREVISTO PER LA PENULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO MA DIFFICILMENTE PARTIRA’ TITOLARE

Neres, con la sua imprevedibilità e le sue accelerazioni, era una delle frecce più affilate nell’arco offensivo del tecnico leccese. Il Napoli, attualmente in piena corsa per il titolo, perde così un elemento chiave del reparto avanzato. Antonio Conte dovrà dunque affidarsi a Lukaku, Raspadori, Politano e Simeone.