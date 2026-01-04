Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: i possibili tempi di recupero in attesa degli esami

Brutte notizie per lo staff tecnico e per i tifosi dopo la gara di ieri contro la Lazio. David Neres è uscito dal campo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia, un infortunio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in vista di un mese di gennaio già carico di impegni decisivi.

L’episodio si è verificato nel corso del match, quando l’esterno brasiliano ha accusato un problema alla caviglia in seguito a un contrasto. Le immagini e le sensazioni a caldo non sono state incoraggianti e a rafforzare i timori c’è soprattutto un dettaglio: Neres ha lasciato lo stadio con l’ausilio delle stampelle, segnale che difficilmente fa pensare a un semplice fastidio di poco conto.

Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, sono attesi gli esami strumentali e l’ufficialità del club sulle reali condizioni del calciatore. Tuttavia, filtra un cauto pessimismo dall’ambiente: le prime valutazioni parlano di uno stop che potrebbe aggirarsi tra le due e le tre settimane, tempi che rischiano di pesare enormemente sulla pianificazione tecnica della squadra.

Se queste sensazioni dovessero essere confermate, Neres sarebbe costretto a saltare l’intero “ciclo terribile” di gennaio, un periodo fitto di partite cruciali tra campionato e altri impegni, in cui il suo contributo sarebbe stato fondamentale.