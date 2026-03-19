Infortunio Noa Lang, le condizioni del calciatore dopo l’infortunio di ieri sera

Noa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio rimediato durante Liverpool-Galatasaray. L’esterno offensivo, ex Napoli, è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari di Anfield, in un impatto che ha subito fatto gelare il pubblico presente allo stadio.

Lo scontro è stato durissimo: Lang ha riportato un taglio netto del pollice della mano destra, una ferita grave che ha richiesto un immediato trasporto in ospedale. Fin dai primi istanti si era capito che la situazione fosse seria, con lo staff medico intervenuto d’urgenza in campo.

L’operazione, avvenuta nella notte, è servita a limitare i danni e a tentare di ricostruire la parte lesionata. La famiglia del giocatore ha raggiunto l’ospedale per stargli vicino, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Intanto il Galatasaray è pronto a denunciare l’accaduto, chiedendo chiarimenti su quanto successo. Anche la UEFA monitora il caso ed è pronta ad aprire un’indagine per accertare eventuali responsabilità legate all’episodio.