Infortunio Osimhen, il dott. De Nicola: “Ha passato un guaio. Se lesione dello sciatico rischia di restare zoppo”

L’ex medico della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della questione infortuni in casa Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, De Nicola si è soffermato anche sulle condizioni di Victor Osimhen.

“Se per Osimhen è un problema del nervo il ragazzo ha passato un guaio e non credo siano sufficienti due mesi”.

“La lesione nervosa normalmente non si rinsalda o cicatrizza quando è completamente lesionato e retratto. Si tenta l’intervento chirurgico, ma alcuni hanno fatto anche 10-15 interventi per problemi legati al nervo. Speriamo ci sia soltanto una compressione, ma bisogna vedere quale nervo è. Se c’è una lesione dello sciatico rimani zoppo, c’è poco da fare“.

Per Osimhen, quindi, la situazione è più complicata del previsto e i tempi di recupero potrebbero non essere così brevi.

De Nicola ha infine parlato anche di Manolas: “Il muscolo infortunato di Manolas non è un motore principale ma dà molto fastidio quando va in contrazione. Non credo sia un muscolo importante per effettuare un movimento. Non è uno di quei muscoli che fanno muovere un’articolazione“.