Infortunio Osimhen, le parole dell’attaccante ad un tifoso del Napoli

L’infortunio di Victor Osimhen ha mandato nel panico i tifosi napoletani. Proprio in vista del mese più importante degli ultimi trent’anni, il numero nove azzurro ha rimediato un infortunio in Nazionale, una lesione che, secondo le ultime indiscrezioni, costringerebbe l’attaccante a restare fuori per le prossime due settimane.

Come riportato dalla pagina Il Napulegno, proprio l’attaccante azzurro ha scambiato alcune parole con un tifoso azzurro, David Ruggiero. Alla domanda sulle sue condizioni fisiche, il calciatore ha risposto: “Non preoccuparti, è una piccola cosa“, tradotto in italiano.

Poche parole che però fanno ben sperare i tifosi napoletani in vista del doppio impegno di Champions League contro il Milan di Pioli.