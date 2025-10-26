Infortunio per De Bruyne, trapela la prima data di rientro

Il Napoli è uscito vittorioso dal big match contro l’Inter, ma la serata del Maradona lascia un retrogusto amaro. Il successo per 3-1, che ha permesso agli azzurri di riscattare la deludente sconfitta in Champions League contro il PSV, è stato infatti, in parte, oscurato dall’infortunio occorso a Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha dovuto abbandonare il campo subito dopo il rigore appena trasformato, lasciando tifosi e compagni con il fiato sospeso.

Il momento dell’infortunio è arrivato in seguito al rigore che ha portato in vantaggio il Napoli. Subito dopo la trasformazione, De Bruyne ha accusato un forte dolore muscolare e ha chiesto il cambio, uscendo in barella visibilmente provato. Le prime sensazioni non sono positive, e secondo quanto riportato da Il Mattino, il 2025 del fuoriclasse belga potrebbe essere già terminato. Le prime ipotesi parlano infatti di un rientro non prima di gennaio 2026, un’assenza pesantissima per il Napoli in vista della parte decisiva della stagione.

La natura dell’infortunio sembra essere un nuovo problema al bicipite femorale, lo stesso muscolo che già in passato aveva costretto De Bruyne a lunghi stop. Due anni fa, un infortunio analogo lo aveva tenuto lontano dai campi per quattro mesi, mentre nella scorsa stagione a Manchester aveva dovuto fermarsi per circa un mese. Il rischio, quindi, è che si tratti di una recidiva, con conseguenze più gravi del previsto.

Nelle prossime ore, il centrocampista belga sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per definire con precisione l’entità del problema. Lo staff medico del Napoli monitora attentamente la situazione, sperando in un quadro meno grave di quanto temuto. Intanto, De Bruyne ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza ai compagni, tornando in panchina con le stampelle per assistere al resto della gara accanto a Højlund.

Per Antonio Conte si tratta di una tegola difficilmente gestibile. Il tecnico azzurro perde uno dei suoi uomini più creativi, il giocatore capace di cambiare ritmo e inventare soluzioni decisive. La speranza è che le prossime ore portino notizie più rassicuranti, ma la paura che il 2025 di Kevin De Bruyne sia già finito resta concreta. Con l’assenza del belga, Scott McTominay, a segno anche ieri con un goal di pregevole fattura, è pronto a riprendersi il protagonismo del centrocampo.