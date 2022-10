Infortunio per Sirigu

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli in vista della prossima partita di campionato con la Roma, in programma domenica ore 20:45. Il difensore Amir Rrhamani sicuramente non ci sarà mentre Frank Anguissa sta provando a recuperare in extremis. Altra nota negativa è l’infortunio muscolare sentito nell’ultimo allenamento da Salvatore Sirigu.

Come si legge dal Corriere dello Sport il portiere ex Genoa non sarà sicuramente della partita. Al momento la Società Sportiva Calcio Napoli non ha ancora diramato alcun bollettino medico. Probabilmente, l’estremo difensore osserverà un breve periodo di stop dagli allenamenti con la squadra per iniziare lavoro personalizzato e tornare in campo nel minor tempo possibile.

Sirigu è stato acquistato questa estate dal Napoli per completare il reparto dei portieri. Il portiere ha accettato di giocare nella società partenopea dopo aver rescisso con il Genoa, pur sapendo di non essere titolare e di fare il secondo a Meret. A 35 anni, Sirigu si è rimesso in gioco con la maglia azzurra pronto a dare il suo apporto quando serve.

Il suo compagno di reparto Meret fino ad ora ha giocato tutta la prima parte di stagione da titolare sia in coppa sia in campionato. L’ex Udinese è stato davvero una riscoperta in questo inizio di stagione anche se, nell’ultima partita contro il Bologna, è stato protagonista di un grave errore. Il sardo rimane comunque un portiere di livello, abituato a giocare in Serie A con tanta esperienza, che ha messo a disposizione di Spalletti sin dal primo giorno.

C’è da capire infine se per la Roma riuscirà a recuperare il centrocampista camerunese Zambo Anguissa. Il desiderio di Spalletti è quello di averlo almeno per uno spezzone di gara visto che il camerunese, in questo avvio di campionato, è stato fondamentale per il gioco degli azzurri.