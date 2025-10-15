mercoledì, Ottobre 15, 2025
Calcio

Infortunio Lukaku, Conte non ha fretta ma bisognerà attendere diverse settimane per il pieno recupero

Moreno Zannone
Moreno Zannone
lukaku
Romelu Lukaku con la maglia della nazionale belga. Fonte Wikipedia

Romelu Lukaku continua a lavorare lontano dai riflettori, ma senza alcuna fretta. Antonio Conte e lo staff medico del Napoli hanno deciso: niente corse contro il tempo. L’obiettivo è recuperare al meglio il bomber belga, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere il resto della stagione. Altro che rientro lampo, come qualcuno aveva sussurrato nei giorni scorsi.

Dal Corriere dello Sport arriva la conferma: il Napoli sceglie la via della prudenza. La lista Serie A può essere ritoccata in qualunque momento, ma quella europea solo in caso di passaggio del turno. Tradotto: Lukaku tornerà solo quando sarà davvero pronto, e il suo rientro è atteso tra gennaio e febbraio, ben oltre le previsioni più ottimistiche di chi lo immaginava già in campo tra ottobre e novembre.

RITORNO ROMELU LUKAKU: L’ATTACCANTE POTREBBE RITORNARE PIENAMENTE A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE NEL 2026, TRA GENNAIO E FEBBRAIO

Il Corriere dello Sport riporta: “Per Lukaku continuano le cure con l’obiettivo di rientrare non appena sarà arrivato il momento. Ovviamente senza bruciare le tappe. Bisognerà aspettare ancora diverse settimane. La stagione è lunga e ci sarà tutto il tempo per tornare decisivo. Il Napoli, avendo stimato i tempi di recupero dopo gli esami, aveva anche deciso di non inserirlo in lista Uefa oltre che in quella campionato”.

