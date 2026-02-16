Infortunio Rrahmani, dal Kosovo fanno temere il peggio: sensazioni non sono affatto positive

La sfida di ieri sera tra Napoli e Roma si è chiusa con un pareggio per 2-2, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra. Al “Maradona” la squadra partenopea ha mostrato carattere e qualità, ma non è riuscita a capitalizzare i momenti migliori del match, permettendo ai giallorossi di portare a casa un punto in una trasferta insidiosa.

A rendere ancora più amara la serata del Napoli è stato l’infortunio occorso ad Amir Rrahmani, costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante. Le prime sensazioni non sono affatto positive e lo staff medico azzurro ha subito avviato le procedure per gli accertamenti del caso, nel timore che si tratti di un problema più serio del previsto.

Dal Kosovo, nelle ultime ore, arrivano infatti indiscrezioni tutt’altro che rassicuranti: secondo quanto filtra dall’ambiente della sua nazione, il difensore potrebbe addirittura saltare gli impegni della Nazionale previsti a fine marzo, segnale che fa temere uno stop lungo e complicato. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo sia per il Napoli sia per il ct kosovaro.

In attesa degli esami strumentali, l’ipotesi più pessimistica parla di un possibile rientro non prima di un mese o un mese e mezzo. Un’eventualità che obbligherebbe il Napoli a rivedere le proprie rotazioni difensive in un momento cruciale della stagione. Solo gli accertamenti medici chiariranno l’entità dell’infortunio, ma l’apprensione attorno alle condizioni di Rrahmani cresce di ora in ora.