Infortunio Rrahmani: filtrano novità sulla data di rientro

Nella serata di ieri Amir Rrahmani è tornato a Napoli dopo aver accusato un problema muscolare durante la partita di qualificazione tra Svizzera e Kosovo. Il difensore azzurro ha interrotto anzitempo la sua esperienza con la nazionale a causa di un fastidio al flessore che ha destato preoccupazione sia nello staff kosovaro sia in quello del Napoli. La federazione del Kosovo, presa atto della situazione, ha concesso al giocatore il rientro anticipato in Italia per sottoporsi a ulteriori accertamenti.

La decisione di non trattenerlo in vista del match contro la Svezia dimostra quanto sia stata ritenuta opportuna la prudenza, anche per evitare aggravamenti che avrebbero potuto compromettere la stagione del calciatore. Dopo i primi esami effettuati con i medici della nazionale, il quadro clinico non è risultato immediatamente chiaro, motivo per cui Rrahmani si sottoporrà oggi a nuovi controlli a Napoli, sotto la supervisione dell’equipe medica azzurra guidata dal dottor Raffaele Canonico.

L’esito di queste indagini sarà fondamentale per stabilire i tempi di recupero, ancora incerti. Al momento, l’unica certezza è che il difensore non sarà disponibile per le prossime tre partite: la delicata sfida di campionato contro la Fiorentina, il prestigioso impegno di Champions League con il Manchester City e la sfida casalinga di lunedì contro il Pisa. Tre assenze pesanti che costringeranno l’allenatore a ridisegnare la linea difensiva.

La perdita di un giocatore d’esperienza come Rrahmani rappresenta infatti un duro colpo per il Napoli, che si trova ad affrontare un periodo fitto di impegni di alto livello. Il kosovaro è da tempo un punto fermo della retroguardia partenopea, apprezzato non solo per la sua solidità difensiva ma anche per la capacità di guidare i compagni e dare equilibrio alla squadra. La sua assenza rischia dunque di pesare non poco sul rendimento del collettivo.

In attesa del verdetto definitivo degli esami, il club e i tifosi sperano che lo stop non si prolunghi oltre le tre gare già previste. Molto dipenderà dalla risposta del muscolo agli allenamenti personalizzati e dal percorso di riabilitazione che sarà impostato dallo staff medico. Solo nei prossimi giorni si avrà un quadro completo, ma la parola d’ordine resta cautela: forzare i tempi potrebbe rivelarsi controproducente, mentre l’obiettivo principale rimane recuperare Rrahmani al meglio per il prosieguo della stagione.