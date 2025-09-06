Infortunio Rrahmani, il difensore della SSC Napoli potrebbe restare fuori anche 2-3 settimane?

Amir Rrahmani ha dovuto abbandonare anzitempo il campo durante la sfida tra Kosovo e Svizzera, lasciando il terreno di gioco al 64° minuto a causa di un fastidio muscolare. Le sue condizioni non sono ancora del tutto chiare e soltanto gli esami diagnostici in programma nelle prossime ore potranno definire l’entità del problema.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, in casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni del centrale difensivo, che dopo lo stop accusato in nazionale verrà sottoposto a una risonanza magnetica. Come da prassi, ci sono già stati contatti tra lo staff sanitario azzurro e il giocatore, e non si esclude neppure la possibilità che il calciatore possa rientrare anticipatamente in Italia per proseguire le cure.

Queste le dichiarazioni al termine della partita: “Domani faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Dobbiamo dimenticare questa partita il prima possibile, prendere solo gli errori commessi e migliorarli, preparandoci per la partita contro la Svezia. In realtà la Svizzera ha sfruttato le opportunità che si sono presentate dopo i nostri errori […]“.

Antonio Conte attende notizie e spera. Le prime sensazioni non sono positive, con il femorale destro che l’ha costretto ad uscire. In genere, per questo tipo di fastidi, il recupero è tra le 2 e le 3 settimane. Se ciò fosse confermato, Rrahmani ritornerebbe per la partita contro il Pisa o Milan. La soluzione più probabile sarebbe l’impiego di Sam Beukema al centro della difesa.