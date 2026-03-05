Infortunio Scott McTominay, arrivano segnali poco incoraggianti sulle sue condizioni fisiche

Arrivano notizie poco incoraggianti sulle condizioni di Scott McTominay, fermo ormai da diverse settimane a causa di un problema fisico che continua a impedirgli di tornare ad allenarsi con continuità. Il centrocampista del Napoli, infatti, non è ancora riuscito a rientrare in gruppo a Castel Volturno e la sua situazione resta attentamente monitorata dallo staff medico azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il problema al tendine che inizialmente sembrava gestibile si sarebbe aggravato nelle ultime settimane. “Il dolore al tendine che sembrava sopportabile è divenuto qualcosa che proprio non riesce a gestire”, si legge sul quotidiano, lasciando intendere che il recupero stia richiedendo tempi più lunghi del previsto.

Dopo l’infortunio, McTominay non ha più lavorato con il resto della squadra al centro sportivo di Castel Volturno. Il centrocampista scozzese sta seguendo un programma personalizzato nel tentativo di smaltire definitivamente il fastidio, ma al momento non ci sono segnali concreti che possano far pensare a un rientro imminente.

Per questo motivo appare sempre più difficile rivederlo in campo nel breve periodo. Lo staff tecnico preferisce non correre rischi e punta a recuperarlo solo quando il dolore sarà completamente sparito, evitando possibili ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente il finale di stagione del giocatore.