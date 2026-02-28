Infortunio Scott McTominay, i tifosi sono preoccupati di vivere un Anguissa-bis

L’ansia cresce attorno alle condizioni di Scott McTominay, ancora alle prese con un fastidioso problema al gluteo che continua a condizionarne il recupero. Il centrocampista non ha ancora smaltito del tutto il dolore e, proprio per questo motivo, lo staff medico procede con la massima cautela. Al momento non esistono certezze sui tempi di rientro in campo, una situazione che inevitabilmente tiene in apprensione ambiente e tifosi.

Il calciatore ha segnalato di avvertire ancora fastidio, un dettaglio che rende impossibile forzare i tempi senza correre rischi inutili. In casa SSC Napoli prevale la linea della prudenza: l’obiettivo è recuperare McTominay al 100%, evitando ricadute che potrebbero allungare ulteriormente lo stop. Tuttavia, l’assenza prolungata del centrocampista pesa nelle rotazioni e nelle scelte tecniche.

Tra i tifosi serpeggia la preoccupazione di rivivere una situazione già vista recentemente con Frank Anguissa. Anche in quel caso il rientro sembrava imminente, salvo poi slittare settimana dopo settimana. Anguissa, pur avendo ormai recuperato, non è stato ancora convocato, alimentando dubbi e timori su una gestione che potrebbe rivelarsi più lunga del previsto.

Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare quotidianamente le condizioni di McTominay. La speranza è che il dolore al gluteo possa attenuarsi definitivamente nei prossimi giorni, permettendo un ritorno graduale in gruppo.