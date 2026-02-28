Infortunio Scott McTominay, la comunicazione ad Antonio Conte

L’infortunio al gluteo continua a frenare Scott McTominay, che non riesce ancora a smaltire del tutto il problema fisico accusato nelle ultime settimane. Il centrocampista scozzese ha infatti comunicato allo staff tecnico e ad Antonio Conte di avvertire ancora dolore, motivo per il quale è stato deciso di non rischiarlo nella recente sfida di campionato.

McTominay, proprio per questa ragione, non ha preso parte alla partita contro l’Hellas Verona, restando ai margini per evitare possibili ricadute. La sensazione è che il calciatore voglia rientrare solo quando sarà al cento per cento, senza accelerare i tempi e comprometterne il recupero definitivo.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il Corriere dello Sport, che ha rivelato come il problema non sia ancora del tutto risolto: “Lo scozzese non è pronto per rientrare dall’infortunio al gluteo che gli dà ancora fastidio. Infatti, in questa settimana di allenamento non ha mai forzato”. Un’indicazione chiara sulla prudenza adottata dallo staff.

Conte, dal canto suo, preferisce non correre rischi e attende segnali più confortanti prima di reinserirlo in gruppo a pieno regime. Il recupero di McTominay resta una priorità, ma i tempi saranno dettati esclusivamente dalle sensazioni del giocatore, con l’obiettivo di riaverlo al meglio nella fase decisiva della stagione.