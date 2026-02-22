Infortunio Scott McTominay, la comunicazione dei dottori del Napoli sul gluteo del centrocampista

L’infermeria continua a tenere in apprensione il SSC Napoli, alle prese con l’infortunio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non avrebbe ancora completamente smaltito il dolore al gluteo, un fastidio che si trascina da settimane e che mette seriamente in dubbio la sua presenza nella prossima gara di campionato.

Secondo quanto filtra dallo staff medico azzurro, la situazione non è ancora del tutto risolta. I dottori avrebbero infatti avvisato Antonio Conte che il calciatore avverte ancora dolore durante alcune sollecitazioni, nonostante un cauto ottimismo legato ai recenti progressi. La sensazione è che il problema sia più insidioso del previsto, tanto da consigliare la massima prudenza.

La speranza iniziale era quella di un recupero rapido, ma i tempi si sono allungati. McTominay ha già saltato due partite ufficiali e il suo rientro, che sembrava imminente, è stato nuovamente rimandato. Un’assenza pesante per Conte, che considera il centrocampista una pedina fondamentale per equilibrio, intensità e inserimenti senza palla.

Nei prossimi giorni saranno decisive le nuove valutazioni cliniche. Lo staff azzurro non vuole correre rischi inutili, soprattutto in una fase delicata della stagione. L’obiettivo resta quello di recuperare McTominay al meglio, evitando ricadute che potrebbero comprometterne la continuità nel finale di campionato.