Infortunio Simeone, il Napoli comunica un risentimento muscolare. Spalletti: “Va valutato bene, vedremo”

Giovanni Simeone fortemente a rischio per la partita di mercoledì sera contro il Milan in Champions League. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della SSC Napoli con la prima diagnosi per l’attaccante azzurro: “Giovanni Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra“.

Il bomber argentino, appena entrato nella ripresa, è infatti dovuto uscire causa infortunio. Le parole di Luciano Spalletti, subito dopo il match, hanno subito fatto capire la situazione: “Va valutato bene, però ha avuto un problemino dietro. Lì per lì sembrava muscolare, poi il ginocchio, qualcosa sopra al ginocchio, poi quando ha riprovato ha sentito indolenzirsi il muscolo su quel punto, quindi vedremo“.

Fatto sta che sembra impossibile rivedere il giocatore in vista della partita contro il Milan. Per un infortunio muscolare, infatti, sono necessari diversi giorni per ritrovare la giusta forma e la gara di Champions è troppo ravvicinata. In dubbio anche Victor Osimhen. L’attaccante ha svolta di riprendere a giocare ma tutto dipenderà dai provini che svolgerà al rientro a Castel Volturno.