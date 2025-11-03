Napoli, Lobotka ancora non al top dopo l’infortunio: o Conte lo rischia o si punta su Elmas

Dopo oltre un mese di stop, Stanislav Lobotka è finalmente tornato in campo, anche se solo per pochi minuti, nella sfida di campionato contro il Como. Un ritorno importante per il centrocampista slovacco, che ha messo piede sul terreno di gioco negli ultimi dieci minuti, riassaporando il ritmo partita dopo l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi.

Tuttavia, il recupero completo di Lobotka resta ancora da valutare con cautela. Antonio Conte sa bene quanto il numero 68 sia fondamentale per il suo sistema di gioco, ma è anche consapevole dei rischi di una ricaduta se dovesse forzare i tempi. Per questo motivo, il tecnico starebbe riflettendo sulla possibilità di non schierarlo dal primo minuto nella delicata gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

La decisione definitiva sarà presa solo a ridosso del match, probabilmente pochi minuti prima del fischio d’inizio dopo un confronto con calciatore e staff. Nel frattempo, resta Eljif Elmas la principale alternativa: il macedone si è fatto trovare pronto nelle ultime settimane e potrebbe partire titolare al centro del campo, garantendo equilibrio e corsa.

Conte, dunque, si trova davanti a un bivio: rischiare il suo metronomo per una sfida europea cruciale o preservarlo in vista dei prossimi impegni di campionato. Una scelta delicata, che dirà molto sulla gestione delle forze e sulle ambizioni europee del nuovo Napoli.