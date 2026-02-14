sabato, Febbraio 14, 2026
Infortunio Zambo Anguissa: c’è la data per rivedere in campo il centrocampista

Fonte: Wikimedia Commons

L’assenza di Zambo Anguissa pesa da mesi sugli equilibri del centrocampo azzurro. Il lungo stop del mediano camerunese ha costretto lo staff tecnico a rivedere gerarchie e soluzioni tattiche, in un periodo della stagione in cui continuità e condizione fisica fanno la differenza. Dopo oltre tre mesi lontano dal terreno di gioco, però, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte del recupero. Il calvario di Zambo Anguissa è stato più complesso del previsto.

Le ultime indiscrezioni, però, raccontano di segnali incoraggianti. Anguissa avrebbe ormai smaltito la fase più critica, avvicinandosi gradualmente al rientro in gruppo. Secondo quanto filtra, esisterebbe finalmente una finestra temporale concreta per rivederlo tra i convocati: tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Le due date cerchiate in rosso sono quelle di campionato: la trasferta del 28 febbraio contro il Hellas Verona e la gara interna dell’8 marzo contro il Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Il primo scenario rappresenterebbe un rientro più prudente, magari con minutaggio limitato; il secondo consentirebbe invece al giocatore di presentarsi con una condizione più solida.

Molto dipenderà dalle risposte in allenamento nella prossima settimana. Lo staff medico valuterà ogni dettaglio: intensità degli allenamenti, recupero muscolare e sensazioni del giocatore.

