Infortunio Zambo Anguissa: da Castel Volturno arrivano aggiornamenti (poco rassicuranti?)

Il lungo stop è finalmente alle spalle, ma per rivedere Zambo Anguissa al massimo della condizione servirà ancora pazienza. Il centrocampista del Napoli è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi quattro mesi di assenza a causa dell’infortunio, un segnale importante sia per lo staff tecnico che per la squadra, che attende il suo rientro come un vero rinforzo.

Nonostante il ritorno in campo a Castel Volturno, Anguissa non sarà convocato per la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. La scelta è dettata dalla prudenza: dopo uno stop così lungo, il rischio di ricadute è elevato e l’obiettivo è riportarlo gradualmente ai suoi livelli senza forzare i tempi.

Una situazione simile a quella vissuta da Romelu Lukaku, anche lui rimasto fermo per circa quattro mesi. Come nel caso dell’attaccante belga, servirà tempo prima di rivedere Anguissa brillante, dominante nei duelli e continuo per tutti i novanta minuti, caratteristiche che lo hanno reso uno dei pilastri del centrocampo azzurro.

Secondo le ultime indicazioni, Antonio Conte potrebbe concedergli qualche minuto nella gara della prossima settimana contro il Torino, giusto per riprendere confidenza con il ritmo partita. Per rivederlo titolare, però, sarà probabilmente necessario attendere almeno un altro mese: una gestione attenta e progressiva, con l’obiettivo di avere Anguissa pienamente recuperato nella fase decisiva della stagione.