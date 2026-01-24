Infortunio Zambo Anguissa, dopo la partita con la Juventus l’incredulità di Antonio Conte

L’infortunio di Zambo Anguissa continua a tenere in apprensione il Napoli e i suoi tifosi. Il centrocampista azzurro ha infatti saltato anche la partita contro la Juventus, una gara nella quale in molti si aspettavano finalmente di rivederlo in campo dopo settimane di attesa e segnali incoraggianti.

Nei giorni precedenti al big match, infatti, filtra un cauto ottimismo: Anguissa sembrava vicino al rientro, tanto da far pensare a un possibile impiego, almeno parziale, contro i bianconeri. Tuttavia, a ridosso della sfida, è arrivato lo stop definitivo. Lo staff medico ha frenato, ritenendo non ancora superati del tutto i problemi fisici accusati dal centrocampista.

Ad oggi, la situazione resta avvolta dall’incertezza. Non esistono tempi di recupero definiti e non è stata indicata una data precisa per il rientro in campo. Un quadro che appare quasi surreale, soprattutto considerando come Anguissa fosse dato a un passo dal ritorno già nelle scorse settimane. Antonio Conte è incredulo da questa situazione di incertezza.

Il Napoli continua a monitorare quotidianamente le condizioni del giocatore, puntando sulla massima prudenza per evitare ricadute. Nel frattempo, però, l’assenza di Anguissa pesa e non poco negli equilibri della squadra, privata di uno dei suoi elementi chiave in mezzo al campo. L’attesa continua, con la speranza che presto possano arrivare finalmente notizie più chiare e positive.