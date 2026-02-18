Infortunio Zambo Anguissa: il centrocampista ha cerchiato in rosso la data del ritorno in campo

Dopo un’assenza lunga e pesante, Frank Zambo Anguissa è finalmente pronto a rivedere il campo. Il centrocampista del Napoli, fermo da circa tre mesi a causa di un infortunio doppio infortunio, ha completato il percorso di recupero e potrebbe tornare a disposizione già nella prossima gara di campionato. Una notizia accolta con grande sollievo dall’ambiente azzurro, che ha sofferto non poco la sua assenza in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Anguissa ha risposto positivamente agli ultimi test fisici sostenuti a Castel Volturno e lo staff medico ha dato segnali incoraggianti. Il rientro è previsto per la sfida contro l’Hellas Verona, in programma il 28 febbraio, match nel quale il camerunense potrebbe tornare almeno in panchina, con concrete possibilità di minutaggio a gara in corso.

Una notizia fondamentale anche per Antonio Conte, che ritrova uno dei suoi uomini chiave per equilibrio, fisicità e intensità. Anguissa rappresenta un tassello imprescindibile nel sistema di gioco del tecnico salentino, capace di garantire copertura difensiva ma anche inserimenti e strappi decisivi in fase offensiva.

Il suo rientro, seppur graduale, amplia le rotazioni e offre nuove soluzioni in vista di un finale di stagione cruciale. Il Napoli spera ora di ritrovare al più presto la miglior versione di Anguissa, consapevole che il suo contributo potrà fare la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.