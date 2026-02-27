Infortunio Zambo Anguissa, la comunicazione del calciatore ad Antonio Conte

Dopo quasi quattro mesi di stop, il Napoli può finalmente ritrovare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha lasciato alle spalle un lungo e complicato periodo di recupero a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, ma ora è pronto a rimettersi a disposizione della squadra. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per l’equilibrio e la solidità del reparto mediano azzurro.

Il ritorno ufficiale è previsto nella prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, gara nella quale Anguissa partirà dalla panchina. Lo staff tecnico ha deciso di procedere con cautela, evitando rischi inutili dopo un’assenza così lunga. L’obiettivo è reinserirlo gradualmente nei meccanismi di gioco, consentendogli di ritrovare ritmo partita e condizione fisica senza forzature.

Nei giorni scorsi, lo stesso calciatore ha rassicurato Antonio Conte sulle sue condizioni, spiegando di aver superato definitivamente il momento più difficile, sia dal punto di vista fisico che mentale. Un segnale forte, che testimonia la voglia di tornare protagonista e di dare il proprio contributo nella fase decisiva della stagione.

Il suo impiego sarà dunque progressivo, ma il rientro di Anguissa rappresenta già un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. La sua presenza, anche inizialmente dalla panchina, può garantire nuove soluzioni tattiche e maggiore profondità alla rosa, in attesa di rivederlo presto al centro del gioco con continuità.