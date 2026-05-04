Napoli, uno dei top vicino all’addio? Ingaggio alto e prestazioni non convincenti

L’acquisto del Napoli di Kevin De Bruyne non ha sortito gli effetti sperati. La permanenza del fuoriclasse nella prossima stagione, ad oggi, non è certa.

Il centrocampista, durante le ultime partite, non ha dato il suo meglio ed è stato molto criticato.

Ecco, la parole di “Sportmediaset” sulla questione:” Una delle situazioni più intricate e intriganti del mercato del Napoli riguarda senza dubbio Kevin De Bruyne. Il fantasista belga ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza alla corte di Aurelio De Laurentiis è tutt’altro che certa.

Il 34enne di Drongen ha vissuto un’annata di alti e bassi, frenato da un infortunio al bicipite femorale che l’ha costretto ai box da fine ottobre a fine febbraio.

Oltre alle prestazioni non sempre in linea con le aspettative, il belga potrebbe partire anche a causa dei 6,5 milioni di ingaggio, che pesano in maniera non indifferente nelle casse del club partenopeo”.