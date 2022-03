Inghilterra – L’Arsenal punta Fabian Ruiz per il centrocampo

Il Napoli si sta guardando già intorno per la prossima sessione di mercato che si terrà in estate. Non solo entrate, ma anche uscite: questo è il destino in bilico di Fabian Ruiz. Stando ai quotidiano inglesi, l’Arsenal lo starebbe monitorando.

Interesse Arsenal: Fabian parte?

Secondo The Mirror, l’Arsenal vorrebbe ingaggiare il centrocampista del club azzurro per la prossima sessione di mercato estiva. Mikel Arteta vorrebbe aggiungere un centrocampista centrale alla sua squadra, ma nel mirino ci sono anche Renato Sanches e Youri Tielemans. Tuttavia, stando al giornale inglese, Fabian resta il principale obiettivo.

Non solo l’Arsenal

Le inglesi sembrerebbero molto interessate al centrocampista del club azzurro. Non solo l’Arsenal, anche il Newcastle United sembrerebbe molto deciso a far arrivare in Inghilterra il giocatore. Infatti, pare che il club sia disposto a triplicare lo stipendio che attualmente percepisce lo spagnolo, offrendogli 100.000 sterline a settimana.

Il contratto del 25enne, come ormai risaputo, scadrà a giugno 2023. Nonostante i vari incontri queste settimane, non si è trovato un accordo in merito al rinnovo. Il Napoli, in assenza di questo, nella prossima sessione di mercato provvederà quindi a cederlo.

La Premier League sembrerebbe molto interessata al giocatore, ma la concorrenza arriva anche dalla Liga. Real Madrid e Barcellona hanno espresso il loro interesse in merito ma anche puntualizzato che al momento hanno altre priorità.