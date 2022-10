Iniziativa FIFA: potrebbe pagare il Napoli per le nazionali

Importanti novità arrivano dalla FIFA per le società calcistiche. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è possibile che la FIFA possa pagare il club partenopeo per la partecipazione dei calciatori al Mondiale in Qatar 2022.

Il progetto prende il nome di Club Benefit e prevede la distribuzione di circa 200 milioni di dollari ai club calcistici di tutto il mondo. Nel dettaglio sembra essere prevista la corrispondenza di 10.000 dollari per ciascun giorno in cui il calciatore si allena con la propria squadra nazionale durante la Coppa del Mondo in Qatar.

Secondo questo schema diversi milioni di euro potrebbero arrivare nelle casse del Napoli. Per la squadra azzurra, infatti, è prevista la partecipazione ai mondiali di Simeone, Anguissa, Kim Min-Jae, Lozano, Zielinski, Mario Rui e Oliveira.

Agli azzurri già citati potrebbero aggiungersi poi gli incassi dovuti per Mertens, Koulibaly e Milik poiché il progetto prevede il pagamento per tutti i calciatori che nei due anni precedenti hanno giocato con il club azzurro.

Al presidente De Laurentiis, quindi, non resta altro che attendere le convocazioni per capire quanto la società potrà incassare dalla partecipazione di calciatori al mondiale.