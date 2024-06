Innovazione nel settore finanziario: intervista con Open Credit Srls

Oggi intervistiamo i fondatori di Open Credit Srls, un’azienda emergente nel settore delle tecnologie finanziarie. Con l’obiettivo di trasformare l’interazione tra mediatori creditizi, agenti finanziari e banche,

Open Credit Srls sta innovando il mercato con soluzioni software all’avanguardia. Attraverso il loro gestionale per mediatore creditizio, stanno ottimizzando i processi finanziari e migliorando l’usabilità dei prodotti. Scopriamo insieme come è nata l’idea e quali sono le caratteristiche distintive delle loro soluzioni.

Potresti presentarci brevemente Open Credit Srls e raccontarci come è nata l’idea di sviluppare soluzioni software per il settore finanziario?

“Open Credit Srls è un’azienda emergente nel settore delle tecnologie finanziarie, fondata con l’obiettivo di trasformare il modo in cui i mediatori creditizi, agenti finanziari e banche interagiscono con la tecnologia.

La nostra missione è quella di sviluppare soluzioni software che non solo ottimizzano i processi finanziari, ma anche migliorano l’usabilità dei prodotti. L’idea di Open Credit Srls è nata dalla necessità di colmare una lacuna nel mercato: molti software nel settore finanziario erano obsoleti e non rispondevano alle esigenze moderne di sicurezza, velocità e personalizzazione.

Il nostro team, composto da esperti del settore tecnologico e finanziario, ha visto una grande opportunità per innovare, introducendo soluzioni basate su intelligenza artificiale e apprendimento automatico per personalizzare l’esperienza del cliente, aumentare la sicurezza e semplificare la gestione delle pratiche da parte dei collaboratori e del back office che devono seguire l’andamento della pratica.”

È chiaro che Open Credit Srls è nata da un’esigenza concreta di modernizzare il settore finanziario, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle sfide attuali di sicurezza e efficienza. Vediamo ora quali tecnologie hanno scelto per realizzare i loro prodotti.

Open Credit Sync è stato sviluppato con tecnologie moderne come Node.js, Dart e Flutter. Perché avete scelto queste tecnologie e quali vantaggi offrono rispetto ad altre?

“Abbiamo scelto di utilizzare Node.js, Dart e Flutter per lo sviluppo di Open Credit Sync perché queste tecnologie offrono combinazioni uniche di efficienza, facilità di sviluppo e prestazioni. Node.js è una piattaforma estremamente potente per costruire applicazioni di backend scalabili e ad alte prestazioni.

È particolarmente adatta per gestire operazioni asincrone e I/O intensivi, il che la rende ideale per le nostre esigenze nel trattamento di grandi volumi di transazioni finanziarie in tempo reale.

Dart, insieme al framework Flutter, è stata la scelta per il front-end mobile e web di Open Credit Sync. Flutter permette uno sviluppo multipiattaforma, il che significa che possiamo scrivere un unico codice che funziona sia su iOS che su Android, riducendo significativamente i tempi e i costi di sviluppo. Inoltre, Dart e Flutter sono noti per la loro alta performance e l’eccellente efficienza nello sviluppo dell’interfaccia utente, offrendo animazioni fluide e un’esperienza utente coerente e reattiva su tutte le piattaforme.

La scelta di queste tecnologie rispetto ad altre si basa quindi non solo sulla loro modernità ma anche sulla loro capacità di integrarsi perfettamente per fornire una soluzione end-to-end che sia affidabile, veloce e piacevole da usare per i nostri utenti. Questa combinazione ci consente inoltre di mantenere una base di codice più pulita e più gestibile, accelerando i cicli di rilascio del prodotto e migliorando la nostra capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato.”

La scelta di tecnologie moderne come Node.js, Dart e Flutter dimostra l’impegno di Open Credit Srls nell’offrire soluzioni efficienti e all’avanguardia. Approfondiamo ora le caratteristiche che rendono Open Credit Sync un gestionale per mediatori creditizi particolarmente user-friendly.

Quali sono le principali caratteristiche di Open Credit Sync che lo rendono user-friendly e adatto a semplificare operazioni tradizionalmente complesse?

“Open Credit Sync è stato studiato per semplificare e rendere più intuitive le operazioni finanziarie, da parte dei collaboratori delle società di Mediazione ed Agenti Finanziari. Caratterizzato da un’interfaccia utente pulita e organizzata, il software integra funzionalità avanzate di automatizzazione e possibilità di operare in sinergia con Open Credit, il nostro sistema principale per la gestione backoffice.

Questa combinazione offre agli utenti la massima flessibilità: mentre Open Credit permette una gestione dettagliata e la personalizzazione dei sistemi, Open Credit Sync è ideale per coloro meno esperti in informatica, permettendo loro di operare facilmente da dispositivi mobili, ricevere notifiche immediate e caricare documenti tramite fotocamera.

L’interfaccia di Open Credit Sync è progettata per essere accessibile e facile da navigare, con un design minimalista che aiuta gli utenti a trovare velocemente le informazioni necessarie, riducendo la complessità e il carico cognitivo. Il sistema utilizza le call web service verso il programma centrale Open Credit, permettendo l’automatizzazione dei processi e riducendo la necessità di intervento manuale.

Inoltre, Open Credit Sync si integra senza problemi con sistemi bancari e preventivatori CQ e deleghe, delegando ad Open Credit l’onere di elaborare i preventivi, garantendo un flusso di lavoro continuo e riducendo la necessità di inserire gli stessi dati su piattaforme diverse. La sicurezza è una nostra priorità, e Open Credit Sync è dotato delle più moderne tecnologie di sicurezza, inclusa la crittografia end-to-end e l’autenticazione multi fattore, per proteggere i dati sensibili e garantire la sicurezza delle transazioni.”

Le funzionalità di Open Credit Sync dimostrano come l’attenzione alla user experience e alla sicurezza possa rendere un gestionale per mediatori creditizi non solo efficace ma anche facile da usare. La combinazione di interfaccia intuitiva, automatizzazione e integrazione fluida offre un vantaggio significativo per gli utenti.

Ricapitolando, Open Credit Srls si distingue nel settore delle tecnologie finanziarie con il suo impegno nell’innovazione e nella semplificazione delle operazioni complesse.

Le loro soluzioni, come Open Credit Sync, sono progettate per essere user-friendly e altamente sicure, rispondendo alle esigenze moderne di mediatori creditizi, agenti finanziari e banche.

Grazie alla scelta di tecnologie avanzate come Node.js, Dart e Flutter, e alla loro visione orientata al cliente, Open Credit Srls sta rivoluzionando il modo in cui le operazioni finanziarie vengono gestite. In un contesto in cui le frodi informatiche sono in crescita, la sicurezza dei dati è più importante che mai. Ringraziamo il team di Open Credit Srls per aver condiviso con noi la loro visione e le loro innovazioni, e auguriamo loro un futuro ricco di successi e nuove opportunità.