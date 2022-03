Insigne, addio al Napoli e alla nazionale: ciclo finito per il dieci dell’Italia

L’Italia ha purtroppo mancato nuovamente la qualificazione al Mondiale, per la seconda volta in 4 anni. Una pagina tristissima per la nazionale di calcio azzurra, che mai nella propria storia aveva fatto registrare due assenze a due edizioni consecutive del Mondiale.

Questa mancata qualificazione ha assunto toni ancora più amari, poiché avvenuta neanche un anno dopo la vittoria dell’Europeo da parte della stessa squadra. Ora ovviamente si parla di rifondazione, con parecchi calciatori arrivati ormai alla fine del proprio ciclo.

Tra questi ultimi sembra esserci anche Lorenzo Insigne. Il fantasista di Frattamaggiore, che comunque aveva assunto un ruolo importante nella nazionale ideata da Roberto Mancini, il prossimo anno compirà 31 anni.

La prossima competizione della Nazionale potrebbe essere Euro 2024, quando Insigne avrà ben 33 anni. Inoltre è da considerare che il capitano del Napoli dalla prossima stagione sarà un calciatore del Toronto. Si tratta di una scelta che allontana il calciatore di Frattamaggiore dal calcio che conta, e di conseguenza dalla considerazione della nazionale.

Ecco allora che per Insigne, come per la nazionale italiana, si può parlare di ciclo finito. Il trasferimento al Toronto rappresenta una nuova pagina calcistica per il capitano del Napoli, con tutte le conseguenze che esso comporta. Tra le possibili conseguenze, appunto, vi è anche l’addio alla nazionale italiana.