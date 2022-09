Insigne ai microfoni di Prime: “Mi mancate tutti e farò sempre il tifo per voi”

Lorenzo Insigne dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni ha deciso di partire oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

L’attaccante, classe ’91 e napoletano d’origine, ha totalizzato con la squadra azzurra 96 reti in 337 presenze totali e, ad ormai a poche ore dall’esordio in Champions League 2022/2023 del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video.

Gli azzurri, infatti, questa sera saranno faccia a faccia con il Liverpool di Klopp e l’ex capitano ha dichiarato: “I miei compagni faranno una bella figura e io sarò qui davanti al televisione a tifare per loro. Mi mancate tutti”. Non è mancata, poi, occasione per commentare la nuova rosa del Napoli composta, secondo Insigne, da tanti giovani con personalità in grado di portare a casa importanti risultati guidati dal mister Spalletti. Su lui: “Il mister è uno tosto, sa lavorare. Lo conosco bene e mi sono trovato benissimo con lui. E’ un grande“.

L’attaccante ha anche colto l’occasione per ricordare gli anni passati a Napoli: “Sono stati 11 anni con alti e bassi, essendo napoletano aveva un peso in più perché dovevo dimostrare il triplo. Dopo il saluto con cui mi hanno omaggiato i tifosi nell’ultima partita vuol dire che qualcosa di buono ho lasciato e ho fatto. Quello mi ha fatto sentire molto orgoglioso“.