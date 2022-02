Insigne al Toronto da luglio, con lui dovrebbe esserci anche un altro napoletano

L’addio di Lorenzo Insigne è ormai ufficiale da diverse settimane. Il calciatore azzurro ha preso la decisione di andare via dopo il mancato accordo con la SSC Napoli e si trasferirà in Canada dal prossimo luglio.

Al Toronto il calciatore percepirà un ingaggio doppio rispetto a quello attuale. Dovrà, però, rinunciare alla fama di questi anni e forse anche alla Nazionale italiana.

Di fronte a tale proposta contrattuale, anche la famiglia del calciatore non ha avuto diverse perplessità.

La decisione della famiglia Insigne sarebbe quella, almeno per un primo momento, di evitare il trasferimento in Canada per via dei figli che ormai frequentano stabilmente plessi scolastici italiani.

Non sarà facile per il capitano azzurro, ma, con lui dovrebbe esserci anche un altro calciatore napoletano: Domenico Criscito.