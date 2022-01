Insigne, Calciomercato.it: “Incontro con il Toronto in settimana”

Insigne e il Toronto sono sempre più vicini. Se all’inizio quasi nessuno dava importanza alla voce di un suo trasferimento in Canada, ora questa ipotesi si sta sempre di più concretizzando. Nell’ultimo periodo il Toronto ha alzato la posta in palio, offrendo un contratto faraonico ad Insigne: la Gazzetta dello Sport riferisce di un ingaggio netto di 8 milioni a stagione a cui si aggiungeranno i benefit come come auto, casa e voli privati, così da rientrare nelle cifre pattuite inizialmente.

Secondo quanto riporta la testata online di Calciomercato.it, l’entourage di Insigne dovrebbe incontrasi con la contro-parte canadese nella prossima settimana: “Lorenzo Insigne è sempre più vicino al Toronto, a metà della prossima settimana dovrebbe esserci un incontro importante a Milano. 10 milioni di euro più 6 di bonus per gol e assist, casa, villa, scuola per i suoi figli, il mondo di Toronto è già davanti agli occhi di Insigne.”

” De Laurentiis non rilancia, basterebbe garantirgli lo stesso ingaggio attuale per un altro contratto quinquennale per far continuare ad Insigne la sua avventura napoletana. Al momento non filtrano svolte da parte del Napoli e allora inesorabilmente avanza la prospettiva di vedere Insigne nella Major League Soccer a partire dalla prossima stagione.”

“C’è una sola certezza: Lorenzo non andrà via da Napoli prima della fine di quest’annata, la completerà in maglia azzurra. È la sua decima stagione, Lorenzo è a quota 114 gol e 91 assist, un bottino che vuole migliorare ancora.Anche se dovesse essere depositato il contratto entro marzo, Insigne inizierebbe la sua avventura nel calcio americano nella seconda parte della regular season che va dal 26 febbraio al 9 ottobre.“

ll Napoli, la Serie A e tutta l’Italia vedrebbe perdere uno dei giocatori più forti del campionato e della Nazionale. Come ha affermato l’ex Juventus Sebastian Giovinco, che anche lui ha già giocato nel Toronto, ha dichiarato che Insigne giocando in Nord America, potrebbe finire fuori dai radar. Intanto il Toronto sta provando a coinvincere un altro italiano ad accasarsi con loro: Andrea Belotti. La dirigenza vuole rafforzare la squadra a tutti i costi, dopo che le ultime stagioni sono risultate deludenti.