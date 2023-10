Insigne, clamoroso: disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare con Sarri

Lorenzo Insigne sarebbe disposto a ritornare in Italia sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di farlo

Lorenzo Insigne sarebbe pronto a ritornare in Italia. L’ex Napoli, attualmente a Toronto, sarebbe voglioso di ritornare nel nostro paese tanto da aver detto a Maurizio Sarri che sarebbe disposto a seguirlo. Pur di farlo, difatti, avrebbe ammesso di volersi decurtare lo stipendio pur di sposare il progetto Lazio.

Lorenzo Insigne sarebbe un colpo da 90 per la Lazio, dove ritroverebbe il vecchio amico Ciro Immobile. L’esperienza di Lorenzo Insigne sembrerebbe essere finita in Nord America ed è stato accostato varie volte alla Lazio nelle scorse stagioni. Ora potrebbe essere la volta giusta, sostituendo Pedro che sembra essere tra Tenerife, che spera di riportarlo a casa, e l’Arabia Saudita che continua a spingere.

Insigne su Toronto

Eppure, qualche mese fa sembrava parlare con entusiasmo del Canada: “È stato il suo entusiasmo contagioso (presidente Manning, ndr) e le forti convinzioni di unirmi a TFC che si sono trasformati nel mio desiderio di indossare la maglia di Toronto e di intraprendere questa nuova carriera e percorso di vita. Una volta firmato, ho guardato tutte le partite. Sono rimasto sveglio fino a tarda notte solo per guardarli. Sono diventato sempre più entusiasta di entrare a far parte di questa organizzazione, di questo club. È vero che sono arrivato a metà stagione, e la stagione è finita così, ma sono qui per vincere campionati. I tifosi di Toronto meritano campionati. Sono fan fedeli e mi hanno supportato non appena sono arrivato. Hanno accolto la mia famiglia e voglio dare loro ciò che meritano”.