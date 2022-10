Insigne, dall’entusiasmo iniziale al fallimento Toronto: il sogno Scudetto si è chiuso con un penultimo posto in classifica

Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così dopo la partenza dei perni principali della squadra degli ultimi cinque anni, nemmeno gli stessi calciatori che, ora, quasi rimpiangono il fatto di aver lasciato un club in lotta per il titolo di Serie A.

Tra questi vi è sicuramente Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro è andato vicino alla vittoria dello Scudetto per diversi anni, ma, alla fine, si è dovuto accontentare di un secondo posto.

La nuova esperienza di Insigne con la maglia del Toronto era iniziata bene, con diversi gol messi a segno, per poi calare anche per via dei problemi personali del calciatore.

In ogni caso la stagione del Toronto non può che considerarsi fallimentare, con cinque sconfitte consecutive e il penultimo posto in classifica.

Insigne si era presentato in Canada con la speranza di vincere un titolo e ora si ritrova a vedere esaltare il suo successore a Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.