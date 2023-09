Insigne, delusione per l’avventura al Toronto: “Pensavamo fosse un campione, invece…”

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha più volte dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

L’ex azzurro sembra mostrare una certa insofferenza per l’avventura canadese. Secondo quanto riferito dalle testate, infatti, si è mostrato più volte disponibile ad un ritorno in Italia, complice le prestazioni calcistiche ben lontane da quelle del passato.

L’ultima vittoria della squadra biancorossa risale al 28 maggio scorso contro i DC United, da quel momento dieci pareggi consecutivi tra MLS e Leagues Cup. Insomma, non è bastato l’arrivo di Insigne e Bernardeschi dall’Italia per evitare al Toronto FC l’ultimo posto in classifica.

Da qui la grande delusione dei tifosi che si aspettavano ben altro dall’ex campione azzurro: “Insigne sta deludendo, non è il giocatore ammirato a Napoli“, “Pensavamo fosse un campione, ma è un giocatore normale“, “Lui e Bernardeschi sembrano calciatori sul viale del tramonto“, “Peccato, credevamo tanto in lui. Non è ai livelli di Giovinco che qui da noi fece la differenza“, sono sono alcuni dei commenti.