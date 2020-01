Insigne: “Devo ringraziare i tifosi napoletani, hanno mantenuto la promessa”

Dopo un periodo buio il Napoli è riuscito a vincere di nuovo allo Stadio San Paolo. Erano ben quattro, infatti, le sconfitte consecutive in casa. Contro la Lazio, la squadra di Gennaro Gattuso ha sfoderato una grande prestazione, con il nuovo acquisto, Demme, che è riuscito a dare equilibrio alla squadra.

Grazie alla rete di Lorenzo Insigne, quindi, gli azzurri sono alle semifinali di Coppa Italia. Un traguardo importante per la squadra che, in Coppa, è tutta un’altra squadra. Basta pensare alle ultime prestazioni in Champions League.

Al termine della partita, il capitano Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Questa sera sono felice, non solo per il gol ma anche per aver passato il turno di Coppa Italia ed essere in semifinale. Sono il capitano del Napoli e, per questo, devo ringraziare i nostri tifosi. Sono rientrati dopo molto tempo e ci hanno sostenuto per tutta la partita. L’avevano promesso e l’hanno fatto“.

“In questo momento bisogna stare vicini per uscire da questa situazione. Noi abbiamo capitano gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite, ci siamo parlati da ragazzi maturi. Il campionato è ancora lungo e possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni”.

Così ha parlato Lorenzo Insigne al termine della partita vinta dagli azzurri contro la Lazio di Simone Inzaghi.