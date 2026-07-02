Insigne dice no alla Salernitana: una scelta che va oltre il mercato

Lorenzo Insigne ha deciso di rifiutare la proposta della Salernitana, mettendo da parte quella che avrebbe potuto rappresentare una nuova opportunità per rilanciarsi nel calcio italiano. L’ex capitano del Napoli, reduce dall’esperienza con il Pescara, ha preferito non prendere in considerazione l’offerta del club granata, alimentando inevitabilmente le discussioni sul motivo della sua scelta

Le motivazioni

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Mattino, alla base del rifiuto non ci sarebbero soltanto valutazioni di carattere tecnico o legate al progetto sportivo. A pesare sarebbe stata anche la storica rivalità tra Napoli e Salernitana, un aspetto che Insigne, napoletano e da sempre molto legato ai colori azzurri, avrebbe preferito non mettere in secondo piano. Un dettaglio che conferma il forte legame dell’attaccante con la città e con la squadra di cui è stato simbolo per tanti anni.

La Salernitana aveva provato a convincere il fantasista con un’offerta importante per la categoria, nella speranza di aggiungere qualità ed esperienza alla rosa. Tuttavia, la risposta è stata negativa e il giocatore sembra intenzionato ad attendere altre opportunità prima di prendere una decisione sul proprio futuro.

La possibilità più concreta

Tra le ipotesi più concrete c’è anche quella di una permanenza al Pescara, dove Insigne potrebbe proseguire il percorso iniziato di recente. Il club abruzzese punta sulla sua esperienza per affrontare al meglio la nuova stagione e non è escluso che il progetto possa diventare ancora più interessante. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato della possibilità che anche il fratello Roberto possa raggiungerlo, ricomponendo così una coppia che rappresenterebbe un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che umano. Un’eventualità che potrebbe rendere ancora più solido il legame di Lorenzo con il Pescara e influenzare le sue prossime scelte di mercato.