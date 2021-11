Insigne, due big estere su di lui. Premier o Liga nel suo futuro?

Su Lorenzo Insigne ci sarebbero Newcastle e Atletico Madrid. Il Capitano partenopeo sembra allontanarsi sempre più

La carriera di Insigne potrebbe proseguire lontana da Napoli. Ad intrigarlo ci sarebbero le voci provenienti dall’Inghilterra e dalla Spagna. La nuova proprietà del Newcastle vorrebbe il giocatore napoletano per iniziare un nuovo ciclo vincente.

L’Atletico Madrid invece non è una novità. Sono anni che sonda il terreno per il giocatore e con la scadenza naturale del contratto potrebbe affondare il colpo. Più defilato il Toronto, che si è visto rifilare un bel due di picche da parte dell’agente di Lorenzo.

L’offerta di ADL e la posizione del calciatore

Secondo quanto riportato da Rai Sport, precisamente da Ciro Venerato, l’offerta pervenuta da parte del Napoli a Insigne sarebbe di 3 milioni annui per quattro anni. Offerta che non alletterebbe minimamente il giocatore, che si sentirebbe poco centrale e per nulla parte del progetto. Intanto Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, rilancia dicendo che l’offerta non sia congrua. Ecco quanto affermato a Il Roma:

“Ho letto tante sciocchezze sulle richieste per il rinnovo. Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti. Sto sentendo troppo spesso giornalisti abbastanza importanti di testate nazionali insinuare che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Che vorrebbe ottenere un bonus alla firma e che il presidente si sia spinto oltre ogni limite a livello economico.

Premetto che i rapporti con Aurelio sono ottimi e che ci sentiamo varie volte. Va detto, però, che il contratto di rinnovo proposto al mio assistito è stato fatto a ribasso di quasi il 50% rispetto a ciò che guadagna oggi. Io faccio il procuratore del capitano e lo devo tutelare sempre. Di solito i rinnovi si fanno al rialzo. Basta vedere il trattamento fatto a chi prima di Insigne ha firmato un nuovo contratto. Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato.

Comunque siamo in trattativa con il Napoli. Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l’acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c’è qualche tifoso stupido che lo chiama mercenario. Tutte illazioni nate da notizie contrarie alla realtà. Non so come vengono fuori delle cifre non conoscendo i fatti. Lorenzo è tranquillissimo, ma ci aspettiamo che il club faccia un passo avanti.

Posso assicurare ancora una volta che non c’è nessuna offerta dagli USA, Lorenzo stava facendo solo un investimento lì. Insigne è concentrato sul presente e tiene alla maglia. Sul futuro ognuno deve fare la propria parte non voglio che questa mia intervista possa minare il rapporto tra me il giocatore e la società. È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly che disse di non aver mai visto così tanto impegno in allenamento da parte di un calciatore che potrebbe andare via a giugno”.